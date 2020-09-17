شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تؤكد المشروعات القومية أبلغ رد للمشككين ونتائجها بأرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، ففى الوقت الذى يتم بناء وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين ومدن ذكية جديد يتم العمل بالتزامن فى ملف تطوير العشوائيات خاصة المناطق غير الآمنة والتى تمثل 1% من الكتلة العمرانية بالمدن، وكانت تتطلب تدخلًا حاسمًا فوريا، حيث يبلغ عدد هذه المناطق 357 بإجمالى عدد وحدات وصل إلى 4.9 ألف وحده، بتكلفة مالية حوالى 32.4 مليار جنيه، كل هذا فى الوقت التى تواجه الدولة المشككين والمتآمرين وتحديات داخلية وخارجية، وتخوض حربا غير عادية.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه استكمالا لملف الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة بتخطيط 53 منطقة وجارى التنفيذ فى 17 منطقة، خاصة وان المناطق غير المخططة تُمثل 37% من الكتلة العمرانية بالمدن بإجمالى مساحة 152 ألف فدان على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن كل هذه الانجازات التى تتم على أرض الواقع ساهمت بشكل كبير فى التصدى لمحاولات التشكيك، فإلى وعى المواطنين هناك أرقام ونتائج على الأرض بعيدا عن هذه القنوات التابعة للجماعات الإرهابية التى تتحدث دون سند بل تعتمد فى المقام الأول على الكذب ونشر الشائعات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بوعى المواطنين، وعدم منح الجماعة الإرهابية فرصة للتشكيك فى حجم الانجازات التى تتم على الأرض، وأنهم عازمون على استكمال سلسلة الانجازات والبناء والتعمير التى بدأتها القيادة السياسية خلال السنوات السابقة.