شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تشكل لجنة لتقييم أبحاث المسابقة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة للمسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتى تقدم لها 94 فى وقت سابق، وأنه تم إحياؤها بناء على تكليف من النقيب العام رجائي عطية.

وأضاف الروبى فى تصريحات صحفية له، أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأبحاث المقدمة برئاسته، وعضوية كل من المحامين، محمد راضى مسعود، وصالح الشواربي، بثينة القماش، محمد غريب، أسامة سليم، صالح حسب الله، أشرف سليمان، الدكتور حمادة نجم، الدكتور أشرف الحبيلي، والدكتور ماهر العربي، مؤكدا أن المراكز الخمسة الأولى سيتم تكريمهم، وتقديم شهادات تقدير لهم، لجهدهم القانوني في الأبحاث المقدمة.

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يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد وافق من قبل على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط - على حد قوله- و أنه سوف يعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر.

وكلف نقيب المحامين عضو مجلس النقابة العامة عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره، يشار إلى أن عدد الأبحاث فى الجنائي 35 بحثاً، وفى المدنى 23 بحثاً، وفى الشرعى 20 بحثاً، وفى الفروع الأخرى 19 بحثاً.