مجلس النواب 2020.. 38 طلب ترشح في اليوم الأول لتقديم الأوراق بأسوان - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استقبلت محكمة أسوان الابتدائية، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، اليوم الخميس، 38 طلبا للترشح لمجلس النواب.

وجاءت الطلبات بواقع 11 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة أسوان، و4 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم امبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و17 مرشحًا بدائرة مركز ومدينة إدفو، وذلك في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح.

وجرى تخصيص بوابة خارجية لدخول المرشحين والتسهيل عليهم لمنع التزاحم، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك بدءًا من دخول المرشح من بوابة المحكمة وحتى وصوله إلى القاعة المخصصة لاستقبال أوراق ترشحه، وذلك بالتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، مع وضع علامات إرشادية بدايةً من دخول المبنى وحتى الوصول إلى قاعات انتظار.

