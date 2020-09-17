صور.. غلق 19 منشأة وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمراكز ومدن فاقوس وأولاد صقر والصالحية الجديدة، حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق.

أسفرت الحملات عن غلق 19 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص، فضلًا عن وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 13 منشأة بمركز فاقوس، و6 منشآت بمركز أولاد صقر.

كما جرى ضبط طن و846 كيلو أغذية، عبارة عن لحوم وخضروات وفاكهة وأسماك، وعصائر وحلويات؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى سحب 82 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 69 محضر مخالفة جُنح صحية للمخالفات المضبوطة.