واشنطن تكشف عن استجابة قطر لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ثيموثي لندركينج، أن قطر لديها تاريخ من التفاهم مع إسرائيل، لافتًا إلى أنها استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، قالت إنها لا تعتقد أن التطبيع سيكون بمثابة إجابة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ 70 عاما.

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جاء ذلك في مقابلة للخاطر على بلومبيرج، حيث قالت إن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو صراع عمره 70 عاما ولا نعتقد أن التطبيع سيكون بمثابة إجابة، الأمر تماما مثل أن آت وأقول لك أن لدي ألم في كتفي اليمنى ولكن تجرين عملية لقدمي اليسرى، نعم ممكن أن قدمي اليسرى كانت بحاجة إلى عملية إلا أن ذلك لم يحسن من وضع كتفي الأيمن.."

وردا على سؤال عن إمكانية توقع قيام قطر بخطوة مماثلة (إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل)، قالت الخاطر: "أوضحنا موقفنا، أعتقد أن جوهر هذا الصراع هو عن الظروف القاسية التي يعيشون تحتها، في نهاية اليوم لدينا شعب بدون دولة يعيشون تحت الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما وهناك عدد من قرارات للأمم المتحدة يجب أن يتم التقيد بها.. نريد رؤية نهاية لهذا الصراع ولكن عبر حل عادل.."

وحول إن واجهت قطر أي ضغوط من قبل إدارة ترامب تدفع باتجاه تطبيع العلاقات، قالت الخاطر: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة مبنية على الاحترام المتبادل، اليوم كان هناك الحوار الاستراتيجي بين قطر وأمريكا وبالطبع كان هذا أحد المواضيع، أعني موضوع الفلسطينيين بشكل عام.. بالإضافة إلى استمرار الحوار حول مفاوضات السلام في أفغانستان والعديد من القضايا الثانية الأخرى أيضا".