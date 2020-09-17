رئيس الجزائر يُجري حركة دبلوماسية جزئية تشمل بعض السفارات في أوروبا وإفريقيا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم /الخميس/ حركة دبلوماسية جزئية، شملت بعض السفارات الجزائرية في أوروبا وإفريقيا.
للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ومحمد حناش مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية سفيرا للجزائر في بروكسل وممثلا دائما لدى الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه جرى تعيين لزهر سوالم مدير عام العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، سفيرا ممثلا دائما
صالح لبديوي سفير الجزائر في باريس سفيرا في برن بسويسرا، وعنتر داود سفير الجزائر في ليبرفيل (الجابون) سفيرا في فرنسا، وعبد الحق عيساوي المكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سفيرا للجزائر في ليبرفيل (الجابون).
وأضاف البيان أنه جرى تعيين
وأشار البيان إلى أن السفراء الجدد سيتولون مناصبهم فور إتمام الإجراءات المعتادة.
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