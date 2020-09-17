أمريكا تُقدم 5 ملايين دولار لدعم الصندوق العالمي للتعليم

أعلنت الولايات المتحدة تقديم 5 ملايين دولار لدعم الصندوق العالمي للتعليم، في اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "مستقبل التعليم هنا لمن تركوا وراءهم" ، على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ممثلةً بمكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، تقدم هذا الدعم كجزء من الجهود الأمريكية في المساعدة الإنسانية والدبلوماسية التي تحفز الاستجابات الدولية للأزمات وتدافع عن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم. المتحدة ممثلةً بمكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، تقدم هذا الدعم كجزء من الجهود الأمريكية في المساعدة الإنسانية والدبلوماسية التي تحفز الاستجابات الدولية للأزمات وتدافع عن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.

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