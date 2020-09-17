نددت منظمة التعاون الإسلامي بإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة، في وقت سابق من اليوم.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان نقلته وكالة الأنباء أحمد العثيمين، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم/الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وكان المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد قال، في بيان اليوم، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي تُندد بإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مُفخخة باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.