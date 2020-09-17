بسبب كورونا.. الكويت تُضيف فرنسا والأرجنتين واليمن لقائمة حظر الطيران المباشر

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعميماً جديداً إلى الجهات المختصة، بإضافة اليمن وفرنسا والأرجنتين، إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت.
كما تضمن التعميم الصادر من (الطيران المدني) الكويتية - والذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق
بسبب وضع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بها، ثم أضافت في وقت لاحق أفغانستان.
وكانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في أول اغسطس الماضي، وقف الطيران المباشر مع 31 دولة،
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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