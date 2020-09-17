روسيا: يجب ألا تتدخل أمريكا في علاقاتنا مع قبرص

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضرورة ألا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بين روسيا وقبرص.
أناستاسياديس والذي أعرب فيها عن قلق الولايات المتحدة حيال رسو السفن الروسية المتجهة إلى سوريا في موانئ قبرص، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس.
جاءت هذه التصريحات؛ تعليقًا على محادثة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس القبرصي نيكوس
وأضافت زاخاروفا "نعتقد أنه أولًا، يجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل في شؤوننا الثنائية مع قبرص.. وقلنا دائمًا وما زلنا نقول إن التعاون مع دولة معينة لا يتعارض أبدًا مع مصالح الدول الثالثة، وننصح واشنطن بالالتزام بالمبدأ نفسه".
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