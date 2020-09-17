أفغانستان تُسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أفغانستان 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 265 فحصا أجرته وزارة الصحة العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بدون تسجيل وفيات جديدة. وذكرت وزارة الصحة العامة - وفق ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس، Advertisements أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى البلاد ارتفع إلى 38 ألفا و872 حالة. أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى البلاد ارتفع إلى 38 ألفا و872 حالة. وأشارت "الصحة الأفغانية" إلى أنه تم شفاء حالتين خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 32 ألفا و505 أشخاص، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن 1436 شخصا. الشفاء إلى 32 ألفا و505 أشخاص، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن 1436 شخصا. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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