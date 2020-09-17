بوتين يبحث مع مودي سُبل مكافحة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي، سُبل التعاون المشترك لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وذكر المكتب الإعلامي لقصر الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان اليوم الخميس حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الجانبين تطرقا في حديثهما إلى الروابط الثنائية بينروسيا والهند، كما بحثا سُبل مكافحة تفشي وباء "كورونا" عبر تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين.
وشدد الجانبان على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية - الهندية مع الاحتفال بالذكرى الـ20 لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين هذا العام، وهنأ بوتينرئيس الوزراء الهندي بمناسبة عيد ميلاده السبعين.
من جهته.. تقدم رئيس وزراء الهند بالشكر للرئيس الروسي، معربًا عن ارتياحه للعمل الذي تقوم به روسيا كرئيس حالي لمنظمة "شنجهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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