الأردن يُسجل 279 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الخميس، عن تسجيل 270 إصابة محلية و9 إصابات أخرى وافدة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن "الحالات المحلية توزعت ما بين 145 حالة في العاصمة عمان، و4 في الكرك، و94 في البلقاء، و5 في إربد، و 18 في الزرقاء، وحالتان فيمعان، وحالة في كل من الطفيلة وجرش".
وأضاف: "تم تسجيل 66 حالة شفاء، وأجرت الوزارة 14849 فحصا مخبريا خلال الفترة ذاتها".
من جهته، قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، إنه "نظرا لسوء الحالة الوبائية في منطقة غور الصافي وغور المزرعة، فقد تقرر فرضحظر التجول الشامل في المنطقتين لأسبوعين، اعتبارا من يوم الأحد".
وأضاف، أنه "تم تفويض اللجنة الأمنية بفتح المنتجات اللازمة في المنطقة، لاستدامة الحياة للمواطنين"، موضحا أن "عمل شركة البوتاس مستمر في المنطقة".
وبلغ العدد الكلي لإصابات كورونا في الأردن 4131 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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