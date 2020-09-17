العمال المصريين المُختطفين في ليبيا يصلون بلادهم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 8 دقائق

أعلنت السلطات المصريّة، عن وصول 6 مصريّين كانوا مختطفين من قبل إحدى الميليشيات في ليبيا.

ووصل إلى مدينة مرسى مطروح غرب مصر، الخميس، 6 عمال مصريين اختطفتهم ميليشيات في منطقة بني وليد الليبية مقابل فدية مادية.

فقد ذكرت محافظة مرسى مطروح في بيان رسمي، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبل المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد وبناء بعد احتجازهم من قبل عناصر إجرامية تمارس أنشطتها في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب البلاد، وطلبوا فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم.

وقالت المحافظة إن الجهود المصرية نجحت من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحرير العمال بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم.

بدوره، قام محافظ مطروح بإهداء كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه وإعادته إلى بلدته.

Advertisements

السلطات تعلن

يشار إلى أن مصر كانت أعلنت، الخميس، تحرير عدد من مواطنيها كانوا محتجزين في ليبيا.

وأشار بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه “في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد”.

وكانت السلطات المصرية نجحت في يونيو الماضي في الإفراج عن 23 عاملاً مصريا احتجزوا غرب ليبيا. وأعلن المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، في حينه أنه فور ورود أنباء ومعلومات حول احتجاز مواطنين، تم البدء فورا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف بالتواصل مع المؤسسات والسلطات الأمنية في طرابلس.

كما ناشد المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصا على سلامتهم وذويهم، لاسيما مع تزايد أنشطة العصابات المسلحة الخارجة عن القانون في بعض المناطق الليبية.