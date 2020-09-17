عقوبات جديدة على إيران.. وإليوت أبرامز يكشف موعد التنفيذ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 49 دقيقة

أكد الممثل الأميركي الخاص للشأن الإيراني، إليوت أبرامز، أمس الأربعاء، أن كل العقوبات الدولية على إيران ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثامنة مساء، السبت المقبل، بتوقيت واشنطن وهذا ما يعيد فرض حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى.

وقال أبرامز في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن هناك قيودا إضافية ستعود بما فيها منع إيران من الانخراط في أنشطة التخصيب النووي وإعادة المعالجة، وحظر تطوير البرامج الصاروخية وفرض عقوبات على نقل تكنولوجيا نووية وصاروخية إلى إيران.

وأعاد أبرامز التأكيد على ما أعلنه الوزير، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق كل العقوبات الأممية بشكل كامل وتحترم العملية والالتزامات بتطبيق هذه العقوبات.

وأكد أبرامز أنه لو تم تمديد حظر الأسلحة على إيران، لما أعادت أميركا فرض كل العقوبات الأممية على إيران.

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وأضاف “سنقول لمصنعي الأسلحة وتجار الأسلحة في العالم إنكم إذا انخرطتم في العمل مع إيران فستفرض عليكم كل العقوبات الأممية وسترون ذلك يتحقق”.

وأشار أبرامز إلى خطوات ستعلن عنها الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل تتعلق بكيفية تطبيق هذه العقوبات.

وكان بومبيو، أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار حزب الله النافذ في لبنان.