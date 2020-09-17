بيلاروسيا..أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 56 دقيقة

ستكون بيلاروسيا أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ، حسب ما اعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، تسلم البلاد حزمة من الوثائق لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي ضد “كوفيد-19”.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من “كوفيد-19” تحت اسم “سبوتنيك V”، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.

وعلى صعيد متصل، أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي “فيكتور” اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد “كوفيد 19” وتأكيد سلامته الكاملة.

وقال المتحدث باسم مركز الأبحاث الحكومي “فيكتور” إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة.

ونوه المتحدث بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.