الإمارات..786 إصابة جديدة بكورونا و661 حالة شفاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت الإمارات ، 786 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وشفاء 661 حالة في الساعات الاربعة والعشرين الماضية .

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء 92,912 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوصات الجديدة ساهمت في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 82,568 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,117 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.