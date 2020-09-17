كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة ألمانية: أردوغان يشكل خطرا مستمرا على أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية تقريرها بشأن تواجد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في المنطقة والتوتر القائم بين تركيا واليونان.

وذكرت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من تراجع مستوى التوتر بين تركيا واليونان ومن ورائها أوروبا، لكن هذا التراجع سرعان ما تلاشى بسبب سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا للتقرير الألماني، فقالت الصحيفة إن الرئيس التركي يمثل خطرا مستمرا على القارة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الألممانية إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد بذلت جهدا ضخما للتوسط دبلوماسيا من أجل نزع فتيل الأزمة في شرقي المتوسط بين تركيا واليونان.

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وأشارت الصحيفة إلى مؤشرات على "تبريد التوتر" في هذه المنطقة الغنية بالغاز، لكن الخبر السيء هو أن سياسة تركيا العدوانية لم تنته بعد.

وبعيدا عن المتوسط، قالت الصحيفة الألمانية، إن أردوغان انتهج سياسة عدائية للغاية منذ عام 2016، ولم تعد الشراكات القديمة مثل حلف شمال الأطلسي عقبة أمام الرئيس التركي.

وبالنسبة إلى أردوغان، فإن السياسة الخارجية تقوم على معادلة صفرية، فلا يمكنه الفوز إلا عندما يخسر الآخرون.

واللاجئون من بين الأوراق التي يضغط فيها أردوغان على أوروبا، ويتحدث ساسة أوروبيون عن تهديدات الرجل التي لا تتوقف بهذا الشأن، ويقولون إن لديه قدرة كبيرة على تحريك الملف.

