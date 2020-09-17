كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تغيث أهالي حضر موت بـ 21 طن مساعدات غذائية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت دولة الإمارات دورها في إغاثة البلاد ممثلة في هيئة الهلال الأحمر لإغاثة الأهالي في محافظة حضرموت.

ويأتي ذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعًا معيشية صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن 21 طنًا و400 كيلو جرام من المساعدات الغذائية استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة بمنطقتي تبالة وزغفة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى جانب جهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 31.910 سلال غذائية تزن 2483 طنًا، و328 كيلو جرامًا استفاد منها 150 ألفًا و550 فردًا من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

