كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لإغاثة 10 آلاف متضرر.. "خيرية الشارقة تسير طائرة مساعدات للسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتشمل المساعدات المواد الغذائية وملابس الكسوة والأغطية الثقيلة والخيام إلى جانب الأدوية وذلك كمرحلة أولى لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت أجزاء كبيرة من أراضي السودان وخلفت الكثير من الدمار الذي تسبب في موت وتشرد العديد من السكان وتدمير المنشآت السكنية والخدمية.
ويرافق الحملة وفد من الجمعية برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات وعلي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لمتابعة عمليات توزيع مواد الإغاثة ورفع تقارير عاجلة عن الأوضاع والوقوف على المناطق الأكثر تضررا لوضع التصورات بشأن مساعدة السكان.
وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية انه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم تسيير الحملة الإغاثية الموجهة إلى الأشقاء في السودان عملا بالنهج السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي اثبتت في كافة المواقف الإنسانية نبل أبنائها من المواطنين والمقيمين وسخاء أيديهم في المبادرة إلى دعم الحملات الإنسانية.. مشيرا إلى أن الحملة سوف توزع مساعداتها في مرحلتها الأولى على 10 الآف من المتضررين بإشراف من سفارة الدولة في السودان وعبر مكتب الجمعية في الخرطوم.
و قد وجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي شكره إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي لما قدمته من تسهيلات عديدة في إجراءات سفر الوفد كما توجه بالشكر إلى إدارة مطار الشارقة الدولي مثمنا في الوقت ذاته دور جمعية الشارقة التعاونية في توفير المواد الإغاثية، ومؤكدا أن نجاح الحملة هو نتاج ذلك التعاون المؤسسي من قبل جميع المتعاونين من المؤسسات والأفراد.