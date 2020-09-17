انطلاق فصل آخر من فصول محاكمة نجل زيان في قضية “الكمامات”

انطلقت، بعد زوال اليوم الخميس، جلسة أخرى من جلسات محاكمة نجل النقيب، محمد زيان، وابن الحقوقي محمد النويضى، في القضية، التي تعرف إعلاميا بملف “الكمامات”، وذلك في المحكمة الابتدائية الزجرية “عين السبع” في الدارالبيضاء.

ومن المرتقب أن تواصل المحكمة، اليوم، مناقشة الملف، والاستماع إلى المرافعات الشكلية لهيأة دفاع المتهمين فيه.

وقال المحامي، إسحاق شارية، عضو دفاع نجل زيان، في حديثه مع “اليوم24″، إن “هيأة الدفاع حاولت إظهار مجموعة من الخروقات الشكلية، التي تشوب الملف، وتمنى أن يقول القضاء كلمته، للحد من المحاكمات الانتقامية، التي تطال صحافيين، وحقوقيين وأبناء سياسيين”.

من جانبه، قال المحامي علي زيان، في حديث سابق، مع “اليوم 24″، إن “هيأة دفاع نصر الدين زيان، ليست مرتاحة، بعد رفض المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مبرزا أنه معتقل تحكميا من دون أي سند”.

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وأضاف المتحدث نفسه أنه بعد انتهاء مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق نصر الدين زيان، لفترة شهر، تم اعتقاله بعد ذلك لمدة خمسة أيام من دون سند، ولم يتم التحقيق، أو البحث في أسباب ذلك”.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء قد أمرت، في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة في الدارالبيضاء بتهم النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

يذكر أن قضية “الكمامات” تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 متهما.

