 من أجل فك العزلة عن المناطق الجبلية.. جهة بني ملال – خنيفرة تشرع في فتح وشق مسلك طرقي غابوي جديد!

شرعت جهة بني ملال – خنيفرة في فتح، وشق مسلك طرقي غابوي جديد، انطلاقا من الطريق الرابطة بين أربعاء نوقبلي وجماعة فم العنصر ضواحي بني ملال على مستوى دوار البراقيق في اتجاه أولوو، وذلك لفك العزلة عن سكان مجموعة من الدواوير في هذه المنطقة الجبلية.

وأوضحت جهة بني ملال أن إنجاز المسلك الغابوي المذكور يأتي لتعزيز المشاريع، التي تعرفها المنطقة، والتي تدخل في إطار فك العزلة عن سكان المناطق الجبلية في الجهة، حيث شهدت هذه المنطقة على غرار باقي المناطق الجبلية في الجهة، نهاية أشغال بناء الطريق، الرابط بين جماعة فم العنصر (إقليم بني ملال)، وجماعة آيت أقبلي (إقليم أزيلال)، على طول 34 كلم، بتكلفة إجمالية، وصلت إلى حوالي 60 مليون درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن إنجاز المشروع المذكور سيساهم بشكل كبير في فك العزلة عن 08 جماعات ترابية في إقليمي بني ملال، وأزيلال، وسكان يقدر عددهم بأزيد من 40 ألف نسمة.

وأشارت الجهة نفسها إلى أن المشروع المذكور، الذي أنجز في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، والاجتماعية، يهدف إلى خلق رواج اقتصادي، وسياحي في المنطقة، حيث مكن من تقصير المسافة بأكثر من ساعتين بين الجماعات المعنية، ومدينة بني ملال، بالإضافة إلى تسهيل مأمورية إزاحة الثلوج أثناء فصل الشتاء.