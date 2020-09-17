حقوقيون يدعون إلى توفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من التحرشات وتجار المخدرات

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة وزارن السلطات الأمنية إلى “توفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية”، التي تعرف، أخيرا، بحسب العصبة المذكورة، “تحرشات وإعتداءات على التلاميذ من طرف بعض الجانحين، مع استعمال الكلاب البوليسية، من أجل ترهيبهم”.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في وزارن، في بلاغ لها، “التعامل بالجدية اللازمة مع بعض التدوينات،، والمعلومات التي تتحدث عن ترويج المخدرات في جوار المؤسسات التعليمية”.

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أنه، يوم أمس الأربعاء، قدمت أسرة شكاية للمصالح الأمنية عن “محاولة اغتصاب جديدة هذه المرة في حي فلسطين (واد الرحى) في مدينة وزان، لتلميذة تبلغ من العمر عشر سنوات، والمشتبه فيه شخص في عقده الثاني”.

الحادثة، بحسب العصبة المذكورة، وقعت، أمس، “أثناء عودة التلميذة برفقة اختها الأصغر من المدرسة، حيث عمد المشتبه فيه إلى اقتيادها تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض إلى كوخ، لكن الطفلة تمكنت من الإفلات من قبضته، فيما أخبرت أختها الصغرى أسرتها، التي توجهت إلى عين المكان”.