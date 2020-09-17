مهرجان مالمو في السويد.. أفلام مغربية حاضرة في المسابقات وخارجها

يشارك فيلمان مغربيان ضمن مسابقتي مهرجان مالمو للسينما العربية، في دورته العاشرة، التي تقام في مدينة مالمو السويدية، في الفترة بين 8 و13 أكتوبر المقبل.

ويشارك فيلم “السيد المجهول” للمخرج علاء الدين لجم، في مسابقة الأفلام الطويلة، فيما يمثل فيلم “طيف الزمكان” للمخرج كريم طاجوات، المغرب في مسابقة الأفلام القصيرة.

وبرمجت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية فيلمين مغربين ضمن فقرة العروض الخاصة، هما فيلم “من أجل القضية” للمخرج حسن بن جلون، وفيلم” نساء الجناح ج” للمخرج محمد نظيف.

ويشارك في المهرجان المذكور 45 فيلما، يتوزعون بين 19 فيلما طويلا، و26 فيلما قصيرا، يمثلون سينما مختلف الدول العربية.

يذكر أن الفيلم المغربي “آدم”، مبرمج عرضه في افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية، علما أن اسما مغربيا يشارك ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وهو المخرج، والمنتج المغربي، محمد زين الدين.