مشاورات لتشديد الإغلاق بدءًا من الإثنين المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجري رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، مشاورات لتشديد الإغلاق الشامل، الذي يبدأ غدًا الجمعة ويستمرّ لثلاثة أسابيع.

ونقلت القناة 12 عن مصدر كبير أنّ التشديدات ستدخل حيّز التنفيذ بعد رأس السنة العبريّة.

وتشمل المشاورات منسّق مكافحة كورونا، روني غَمزو، ووزراء آخرين، بعدما أجرى نتنياهو عصر اليوم مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الصحّة.

وذكرت مصادر إعلاميّة أنّ نتنياهو يعتزم إلغاء قيود كثيرة، منها السماح بعمل 30% من موظفي القطاع الخاصّ، إذا لم يستقبل جمهورًا، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات في دور العبادة، خصوصًا في الكُنُس.

وأورد الصحافي في قناة الكنيست، موشيه غلانسر، أنّ موضوع "تقييد التظاهرات" نوقش خلال المشاورات.

عشرات الحواجز ونشر ثمانية آلاف شرطي وجندي

وتنصب الشرطة الإسرائيليّة، غدًا، 38 حاجزًا لفرض الإغلاق، بالإضافة إلى نشر 7 آلاف شرطي وألف جندي.

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وستتركّز الحواجز عند مداخل المدن وفي المحاور الرئيسيّة بين المدن وداخل المدن. وسيكون هذه الحواجز "ضمان الالتزام بالتقييدات".

ومع ذلك، نقلت القناة عن الشّرطة أنها ستركّز على "التجمّعات لا على الأفراد".

وبناءً على الأنظمة، يسري مفعول القيود الجديدة بدءًا من يوم الجمعة الساعة 14:00 وحتى يوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن تدرس الحكومة في وقت لاحق تشديد القيود أو رفعها وفقًا لمعدل الإصابة.

>> قيود الخروج من المنزل:

يسمح بالخروج من مكان السكن إلى الحيز العام (بما يشمل الحدائق وساحات الألعاب) في نطاق 500 متر فقط. يسمح باجتياز مسافة الـ500 متر في الحالات التالية:

وصول عامل إلى مكان عمله.

التزوّد بأدوية، أغذية ومنتجات ضرورية.

تقديم مساعدة لمحتاج أو شخص في ضائقة.

تلقي علاج طبي، نفسي، أو طب بديل (بوجود متعالج واحد فقط) والخروج إلى أطر الرفاه الاجتماعي والعلاجات الضرورية.

الخروج إلى مكان عبادة/ المشاركة في مظاهرة/ إجراء قضائي/ التبرع بالدم.

خروج شخص أو أكثر يسكنون في نفس البيت لممارسة الرياضة دون تقييد مسافة، شرط أن لا يخرجوا بالسيارة.

المشاركة بجنازة أو طقس ديني آخر.

رجل دين حصل على تصريح من مكتب الخدمات الدينية.

علاج ضروري للحيوانات الأليفة.

نقل قاصر بين ذويه الذين لا يسكنون معًا، نقل رعاية قاصر لشخص آخر، (يسمح لشخص واحد بمرافقة القاصر).

الوصول إلى مؤسسة تعليمية يومية مصرح لها بالعمل (التربية الخاصة أو أطفال عمال في مجال حيوي).

الوصول إلى المطار للسفر لخارج البلاد، 8 ساعات قبل الرحلة.

خروج سكان من مؤسسات الرفاه الاجتماعي، ذوي الاحتياجات لزيارة أقربائهم من درجة أولى وزيارة أفراد العائلة.

خروج أفراد العائلة للمشاركة في طقوس تأبين.

>> قواعد المكوث

يمنع تواجد شخص في بيت ليس له (باستثناء حالات الضرورة أو القيام بعمل أو مساعدة محتاج).

يمنع التواجد على شاطئ البحر، باستثناء القيام بتمارين رياضية مسموحة فقط (لشخص أو أكثر يسكنون بنفس البيت ولم يصلوا في السيارة).

للاطلاع على كافة القيود: المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل