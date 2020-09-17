الولايات المتحدة تدرج مواطنين روسيين في قائمتها السوداء

الخميس 17 سبتمبر 2020

أدرجت الولايات المتحدة الامريكية مواطنين روسيين على قائمتها السوداء للجرائم السيبرانية بسبب ضلوعهما في حملة تصيّد عامي 2017 و2018، استهدفت مستخدمين أمريكيين.



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وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه بالتنسيق مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، فرضت عقوبات على مواطنين روسيين هما دميتري كاراسافيدي، ودانيل بوتيخين بتورطهما في سرقة ما لا يقل عن 16,8 مليون دولار، وكان مواطنون أمريكيون من بين المتضررين.

وأوضح البيان ، أن دانيل بوتيخين أسس مجالات ويب مزورة عدة تشبه بورصات حقيقية للعملات المشفّرة، ما مكنه وأعوانه من الحصول على معلومات من المستخدمين، وان دميتري كاراسافيدي متهم بغسل الأموال التي حصل عليها بطرق غير قانونية بواسطة حسابه الشخصي.