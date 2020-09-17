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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : مستمرون في فضح سلوك إيران الشائن والان مع التفاصيل
الخميس 17 سبتمبر 2020
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده مستمرة في الضغط على إيران.
جاء ذلك بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، حزمة جديدة من العقوبات طالت عددا كبيرا من الإيرانيين، وشركتين مرتبطتين بحزب الله، فضلاً عن قيادي في المجلس التنفيذي للحزب .
وأعلن في تغريدة على تويتر، أن بلاده فرضت عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطين في شبكة التهديد الإلكتروني العالمية للنظام الإيراني.
كما قال: "سنستمر في فضح سلوك إيران الشائن، ولن نتوانى عن حماية وطننا وحلفائنا من القراصنة الإيرانيين".
أتى ذلك بعد أن أكدت وزارة الخزانة أن الإدارة الأميركية ملتزمة باستهداف حزب الله وحلفائه الذين يسيئون استخدام موارد لبنان بينما يعاني الشعب اللبناني من نقص الخدمات.
وأعلنت في بيان نشر على موقعها في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله، لافتة إلى أن الشركتين هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية، ومعمار للهندسة والمقاولات، اللتان يحصل المجلس التنفيذي للحزب المدعوم إيرانيا على أرباح منهما.
كما أشارت إلى تصنيف سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركتين، على لائحة العقوبات.
إلى ذلك، شددت على أن "حزب الله تآمر مع مسؤولين لبنانيين بينهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس لإسناد عقود حكومية بملايين الدولارات للشركتين اللتين استهدفتا بعقوبات اليوم ويشرف عليهما المجلس التنفيذي لحزب الله"
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