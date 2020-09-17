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"الطوارئ والأزمات" تعتمد إرشادات الحجر الصحي للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 17 سبتمبر 2020

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة اليوم الخميس في إمارة أبوظبي، إرشادات الحجر الصحي للمسافرين الدوليين القادمين إلى إمارة أبوظبي.

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