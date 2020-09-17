شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتخطى 29.97 مليون حالة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و648759 إصابة و196871 وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و118253 إصابة و83198 حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و419083 إصابة و133119 حالة وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و085281 حالة و19061 حالة وفاة.
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