شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نثمن دور المملكة لرأب الصدع داخل اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قال الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن التصعيد الحوثي في مأرب يقوض الحل السياسي في اليمن. وثمن خلال ترأسه عبر (الإتصال المرئي) أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن ، دور المملكة لرأب الصدع الداخلي في اليمن، مستنكراً محاولات الاعتداء الحوثية على المملكة. وقال إن اليمن يمر بوضع إنساني صعب وعلينا مضاعفة دعمه ، مضيفاً: ندعم الإجراءات الأممية فيما يتعلق بناقلة النفط "صافر"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: نثمن دور المملكة لرأب الصدع داخل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.