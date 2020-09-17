اشتعال الحرب الكلامية بين ماكرون وإردوغان

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وفي تصريحات جديدة.. وصف إردوغان سياسات الرئيس الفرنسي بـ»المتخبطة»، كما وصفه بـ»الطامع غير المؤهل»، وقال «لو فرضنا أن تركيا استغنت عن كل شيء، هل ستتخلص فرنسا من سياسة التخبط التي قادها إليها ذلك الطامع غير المؤهل (ماكرون) وتتبنى سياسات عقلانية؟».
في المقابل.. اتخذ ماكرون موقفا حازما ضد أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط، فضلا عن دعم أنقرة العسكري لحكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا.
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