روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا

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ونقلت وكالة «سبوتنيك» أمس، عن المتحدث باسم المركز القول إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا «يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة».
ونوه المتحدث إلى مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقد طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
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