شكرا لقرائتكم خبر روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي «فيكتور» اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا، وتأكيد سلامته الكاملة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» أمس، عن المتحدث باسم المركز القول إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا «يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة».

ونوه المتحدث إلى مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقد طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.