شكرا لقرائتكم خبر تركيا تعلن توقيف 16 عراقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت قوات الأمن التركية أمس 16 من أصل 19 عراقيا مشتبها فيهم بتهمة التواصل مع تنظيم «داعش».

وأوضحت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن الاعتقالات جرت خلال مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا، وإصابة 79 آخرين.