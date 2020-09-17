تركيا تعلن توقيف 16 عراقيا

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وأوضحت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن الاعتقالات جرت خلال مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة.
يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا، وإصابة 79 آخرين.
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