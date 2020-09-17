شكرا لقرائتكم خبر بومبيو يدعو إلى رفض استقبال وزير خارجية إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة العالم برفض استقبال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، قبل الإفراج عن إخوة «أفكاري» من السجن وإعادة جميع المحتجزين الأجانب ظلما.

ووصف بومبيو إعدام السلطات الإيرانية المصارع، نافيد أفكاري، بـ «العمل الحقير»، وأضاف «حكومة ظريف أعدمت شابا بعد تعذيبه بقسوة لترهيب المحتجين الإيرانيين»، مطالبا الديمقراطيات حول العالم بالوقوف «بحزم ورفض وحشية النظام الإيراني».

يذكر أن إيران أعدمت أفكاري، يوم السبت الماضي، لاحتجاجه على فساد النظام في 2018، مما أثار غضبا عالميا ضدها.