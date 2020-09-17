بومبيو يدعو إلى رفض استقبال وزير خارجية إيران

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ووصف بومبيو إعدام السلطات الإيرانية المصارع، نافيد أفكاري، بـ «العمل الحقير»، وأضاف «حكومة ظريف أعدمت شابا بعد تعذيبه بقسوة لترهيب المحتجين الإيرانيين»، مطالبا الديمقراطيات حول العالم بالوقوف «بحزم ورفض وحشية النظام الإيراني».
يذكر أن إيران أعدمت أفكاري، يوم السبت الماضي، لاحتجاجه على فساد النظام في 2018، مما أثار غضبا عالميا ضدها.
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