شكرا لقرائتكم مستثمر يكسب رهانا على هذه الشركة ويربح 12 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد شهرين من الطرح الضخم لأسهم فيسبوك عام 2012، كان المستثمر المغامر مايك سبيسر، في مكتبة على بعض أميال محدودة من شركة التواصل الاجتماعي، يحتضن مشروعا ناشئا للبرمجيات بمكتبه القريب من دور عرض سينمائي في بالو ألتو بكاليفرونيا.

وقامت الشركة بإطلاق، سنوفليك، والتي بدأ التداول على أسهمها في بورصة نيويورك يوم أمس الأربعاء، وأنهت أول أيام التداول برأسمال سوقي بلغ 70 مليار دولار، ليجني سبيسر معها أكبر عائد، ما يذكرنا بطرح فيسبوك منذ 8 أعوام.

وتمتلك شركة شتر هيل فينشر، التي يعمل فيها سبيسر كمدير عام منذ 2008، نحو 20.3% من أسهم سنوفليك، ومن ضمنها الأسهم التي سيتم توزيعها على الشركات الحليفة.

مايك سبيسر

وتبلغ إجمالي قيمة تلك الحصة 12.6 مليار دولار، مقارنة بإجمالي الاستثمار لشراء تلك الحصة البالغ 200 مليون دولار.

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المكاسب لم تتوقف عند هذا الحد، فالأسهم قفزت 134% يوم الأربعاء لتغلق عند 253.93 دولار، لكن السعر قد يتذبذب على نطاق واسع، خلال الأشهر المقبلة، بناء على أداء الشركة، والسوق والاقتصاد، في الوقت الذي يظل فيه سبيسر محتفظا بأسهم سنوفليك، لأشهر قليلة على الأقل.

ولكن، إلى الآن، العائد الذي حققته شتر هيل أعلى من الـ 7.7 مليار دولار التي حققتها شركة أسيل من استثمارها في أسهم فيسبوك، كما أنه مبلغ قياسي لشركة في مرحلة مبكرة نادرا ما يتم ذكرها جنبا إلى جنب مع الأسماء الكبيرة في وادي السيلكون مثل سيكويا التي استثمرت أيضا في سنوفليك، وبنشمارك، وجريلوك بارتنر، وأندريسون هوروويتز.

ودائما ما يتجنب سبيسر الأضواء، فلديه ألف من المتابعين على تويتر وقليلا ما ينشر تغريدات. وليس لشركته موقع إلكتروني، فقط صفحة واحدة على الإنترنت بها تفاصيل محدودة عن الشركة.

ومن بين الشركات التي جنت المليارات من طرح سنوفليك كل من:

- ألتيمتر كابيتال والتي تمتلك نحو 15% من أسهم الشركة، بقيمة تقدر حاليا بـ 9.2 مليار دولار.

- شركة إيكونيك، تمتلك 14% بقيمة 8.6 مليار دولار.

- ريدبوينت تمتلك 9% بـ 5.6 مليار دولار.

- سيكويا تمتلك 8.6% بقيمة 5.2 مليار دولار.

- حصة الرئيس التنفيذي للشركة فرانك سلوتمان البالغة 5.9% بقيمة تبلغ 3.9 مليار دولار، ولم يمر على دخوله الشركة سوى 17 شهرا.

- المدير المالي للشركة مايك سكاربيلي، والذي التحق بالشركة بعد سلوتمان قادما وقتها من شركة سيرفس ناو، ويمتلك حاليا 1.9% من أسهم سنوفليك بقيمة 1.2 مليار دولار.

- واستثمرت شركة بيرشاير هثاواي بسعر الطرح الأولي للشركة لتحقق أرباح بلغت مليار دولار في يوم واحد، فيما ربحت سيلز فورس نحو 280 مليون دولار في يوم واحد بعد شرائها أسهم في الطرح العام.