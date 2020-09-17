شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي: قررت أمريكا تصنيف الجزيرة كوكيل عميل لجهة حكومية أجنبية والان مع التفاصيل

الخميس 17 سبتمبر 2020 قال أستاذ العلوم السياسية في الإمارات عبدالخالق عبدالله، "هذا الأسبوع قررت امريكا ان تصنف الجزيرة كوكيل/عميل لجهة حكومية أجنبية".

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" -، - متحدثاً عن "الجزيرة" ولا تستحق ان تعمل أو تصنف كمنبر إعلامي".

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