شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران، كما فرضت عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله.
وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الخزانة الأمريكية، 46 شخصًا و4 كيانات مرتبطة بإيران وأنشطتها المشبوهة في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”العربية”، إن عدداً كبيراً من الأشخاص في إيران طالتهم العقوبات الأمريكية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.