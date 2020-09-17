شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران، كما فرضت عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله.

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وشملت العقوبات التي أعلنت عنها الخزانة الأمريكية، 46 شخصًا و4 كيانات مرتبطة بإيران وأنشطتها المشبوهة في المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”العربية”، إن عدداً كبيراً من الأشخاص في إيران طالتهم العقوبات الأمريكية.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركتين في لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم بحزب الله.