عقوبات أمريكية على كيانين و45 شخصًا على صلة بإيران

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• استهداف مجموعة التهديد السيبراني الإيراني المرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على كيانين و45 شخصًا من مجموعة التهديد السيبراني الإيراني المرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة اليوم، أن هذه الكيانات والأفراد معاً، استهدفوا ما لا يقل عن 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأفراد والكيانات في 30 دولة أخرى عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال البيان: إن مجموعات التهديد السيبراني والشركات المرتبطة بها والمتسللين، استخدموا البرامج الضارة لاستهداف المدنيين والشركات الأبرياء، وتعزيز الأجندة الخبيثة للنظام في جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز أهداف الأمن القومي الإيراني، والأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية الإيرانية.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أن العقوبات المفروضة اليوم، تعد تذكيراً بالمخاطر الكبيرة التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن السيبراني الدولي وكذلك على الشعب الإيراني، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستستمر في فضح سلوك إيران الخبيث، وفرض تكاليف على النظام حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار.
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