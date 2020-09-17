شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. الكشف عن لوحات نادرة تعود للعصر الروماني والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة التونسية اليوم الخميس الكشف عن أربع لوحات فسيفسائية تعود للعصر الروماني في منطقة برج العامري القريبة من العاصمة.

وأفادت الوزارة بأن القطع الأربع التي كشف عنها فريق من الباحثين من المعهد الوطني للتراث تقع في منطقة أثرية رومانية تعرف باسم "فورنوس مينوس" تبلغ قرابة 20 هكتارا، وهي تتبع اليوم مدينة برج العامري بولاية منوبة المتاخمة للعاصمة.

وأوضحت في بيان لها "تنبئ اللوحات الفسيفسائية المكتشفة حديثا بمكنونات أثرية قيمة". وتحمل اللوحات بحسب الصور التي نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسومات مزخرفة في شكل دائري ومربع وبداخلها زهور وغلال.