شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة : كل سبعة مصابين بكورونا بينهم واحد من القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن كل سبع حالات إصابة بكوفيد-19 جرى إبلاغ المنظمة بها كان بينها واحد من العاملين في القطاع الصحي، بل إن هذا الرقم يرتفع في بعض الدول إلى واحد من بين كل ثلاثة مصابين.
وطالبت المنظمة بأن توفر للعاملين الطبيين المستلزمات الوقائية التي من شأنها منع إصابتهم بفيروس كورونا المستجد واحتمال نقلهم للعدوى إلى مرضاهم أو عائلاتهم.
وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس "عالميا، كان نحو 14 في المئة من إصابات كوفيد-19 المسجلة التي أبلغت بها المنظمة هم لعاملين في المجال الطبي، وفي بعض الدول تبلغ هذه النسبة 35 في المئة".
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