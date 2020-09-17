شكرا لقرائتكم خبر عن أديب : ليس لدينا ترف الوقت ونحتاج تعاون الجميع والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى أديب، "ليس لدينا ترف الوقت وأعول على تعاون الجميع واتفقنا مع الرئيس على التريث قليلا لاعطاء المزيد من الوقت للمشاورات".

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