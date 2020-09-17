شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية ، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الخميس على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بحزب الله. والشركتان هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات.

وأضافت الخزانة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين وعدد من الأشخاص على صلة بالمخابرات الإيرانية ووزارة الأمن

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: فرضنا عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني، وسنواصل فضح سلوك طهران وفرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار.