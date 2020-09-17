شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الخزانة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين وعدد من الأشخاص على صلة بالمخابرات الإيرانية ووزارة الأمن
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: فرضنا عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني، وسنواصل فضح سلوك طهران وفرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أمريكية جديدة على إيران وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.