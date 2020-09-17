شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار نادر يتجه نحو الجزر اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

استعدت اليونان اليوم الخميس لاستقبال نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط يطلق عليها (ميديكين)، من المتوقع أن يضرب الجزر الأيونية الغربية قبل وصوله إلى شبه جزيرة بيلوبونيز وحتى أثينا.

وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة "إيانوس" ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

ونصح نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس اليوم الخميس سكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في الماضي أو القريبة من الأنهار ومجاري المياه بالبحث عن أماكن بديلة. وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.