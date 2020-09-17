شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: 170 دولة انضمت إلى خطة كوفاكس للقاحات والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة (كوفاكس) العالمية التابعة للمنظمة وذلك للمساعدة في شراء لقاحات مرض كوفيد-19 وتوزيعها بشكل عادل حول العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تصريحات سجلت مسبقا اليوم الخميس قبل حلول الموعد النهائي للانضمام إلى خطة كوفاكس غدا الجمعة "انضمت أكثر من 170 دولة إلى برنامج كوفاكس، ما يضمن لها الحصول على أكبر مجموعة من اللقاحات المحتملة للمرض".