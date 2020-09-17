تشكيك وارتباك بشأن طرح لقاح أمريكي لكورونا

قال رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم توفير جرعات كافية من لقاح لفيروس كورونا بحلول منتصف عام 2021 للسماح للولايات المتحدة بالعودة إلى طبيعتها، لكن الرئيس دونالد ترامب شكك في أقواله بعد ذلك بوقت قصير.

وكان رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، قد قال يوم الأربعاء أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالتدقيق بشأن مواجهة وباء كورونا إن التطعيمات سوف تبدأ في تشرين ثان/نوفمبر أو كانون أول/ديسمبر هذا العام، لكن الجرعات سوف تكون محدودة و"يجب تحديد الأولويات".

وسوف تذهب الجرعات الأولى إلى أشخاص مثل العاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والفئات الأكثر ضعفاً.

وقال ريدفيلد: "إذا سألتموني متى سيكون متاحاً بشكل عام للجمهور الأمريكي، حتى نتمكن من البدء في الاستفادة من اللقاح للعودة إلى حياتنا العادية، أعتقد أننا ربما ننظر إلى أواخر الربع الثاني أو الربع الثالث من عام 2021".

كما شدد على الحاجة إلى ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، واصفاً إياها بأنها "أداة الصحة العامة القوية والمهمة". وأشار إلى أن الكمامات قد تعمل بشكل أفضل في حماية الناس من فيروس كورونا أكثر من اللقاحات.

ونظراً لأن الجدول الزمني لطرح لقاح فيروس كورونا - ومواجهة الوباء نفسه - هو قضية رئيسية في الحملة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين ثان/نوفمبر، شكك الرئيس الأمريكي ترامب في بيان ريدفيلد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه كان مرتبكاً ... أعتقد أنه ارتكب خطأ فحسب "، مشيراً إلى أنه تحدث مباشرة مع ريدفيلد. وأضاف ترامب: "أعتقد أن الرسالة ربما تكون محيرة".

كما أشار ترامب إلى احتمال أن يكون ريدفيلد أساء فهم أسئلة الكونجرس بشأن الكمامات. ولا يرتدي ترامب نفسه الكمامة عادة.

وقال ريدفيلد في تغريدة لاحقا: "أفضل دفاع لدينا حاليا ضد هذا الفيروس هو جهود التخفيف المهمة المتمثلة في ارتداء الكمامة، وغسل اليديين، والتباعد الاجتماعي، والحذر من التجمعات".

