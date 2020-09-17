

سجلت الليرة التركية اليوم الخميس أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار. وذلك غداة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي، ما أضعف شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وتراجعت الليرة بـ 3.0% ليصل سعر صرف الدولار إلى 5212.7 ليرة صباح اليوم.

وخسرت الليرة التركية 21% من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.