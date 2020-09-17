الصحة العالمية: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام 2022

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022
وأضافت: يتخيل الناس أنه سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره في يناير/كانون الثاني المقبل، وأن الأمور ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها؛ لكن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه "على أعداد الإصابات التي سجّلت في أيلول/سبتمبر… أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا"، وأفاد في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة؛ إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".
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