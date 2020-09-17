الصحة العالمية: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام 2022

جاء ذلك في تصريحات لنائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، نقلتها، الخميس، قناة الحرة الأميركية.

وأضافت: يتخيل الناس أنه سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره في يناير/كانون الثاني المقبل، وأن الأمور ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها؛ لكن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا.