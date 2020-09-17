الباراسيتامول.. علاج لا يخلو من أعراض خطيرة

وكشفت النتائج الأولية للاختبارات الأمريكية، إن الباراسيتامول يعزز السلوك العدواني ويضعف الوظائف المعرفية. بالإضافة إلى ذلك، العقاقير المخفضة للكوليسترول لها تأثير مماثل.

الوظائف المعرفية والباراسيتامول



وأجرى علماء من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية تجربة شارك فيها 500 متطوع. وأُعطي البعض منهم عقار اسيتامينوفين (الاسم الأمريكي للباراسيتامول)، وأعطي البعض الآخر دواءً وهميًا وطُلب منهم نفخ البالونات مقابل المال. واعتمد مقدار المكافأة المالية على حجم الكرة الناتجة.

وتمكنت المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي من إنجاز المهمة بطريقة أفضل بكثير من المجموعة الثانية فقد كانوا يعلمون متى يتوقفون عن النفخ كي لا ينفجر البالون.



ووفقًا لبحث العلماء الكنديين، يمكن أن يؤثر الباراسيتامول سلبًا على الوظائف الإدراكية. وكشفت تجربتهم، أن المتطوعين الذين تلقوا الدواء كانوا أبطأ في الإجابة عن الأسئلة وأكثر عرضة لارتكاب الأخطاء من أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي. لكن هذا التأثير لم يدم طويلاً فقط بضع ساعات.

تأثير الباراسيتامول على التعاطف والشعور بالخطر



ودرس الباحثون أيضا مقدار شعور المشاركين بالخطر، ولوحظ أن المشاركين الذين تناولوا الباراسيتامول كانوا يعربون عن استعدادهم للمخاطرة وركوب سيارة بسرعة عالية دون ارتداء حزام الأمان، مثلا.

وبين العلماء، أن هذا الدواء يخفف من مشاعر القلق عند مواجهة خطر ما.