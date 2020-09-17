اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات على 47 فرداً وكياناً إيرانياً. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني". من جانبها قالت الخارجية الأميركية، إن "وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تتعقب المنشقين والصحفيين والشركات الدولية"، مؤكدة "سنواصل فضح سلوك طهران وفرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 47 فرداً وكياناً إيرانياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.