الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 47 فرداً وكياناً إيرانياً

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات على 47 فرداً وكياناً إيرانياً.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 47 فردا وكيانا إيرانيا متورطا بشبكة تهديد إلكتروني".
من جانبها قالت الخارجية الأميركية، إن "وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تتعقب المنشقين والصحفيين والشركات الدولية"، مؤكدة "سنواصل فضح سلوك طهران وفرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار".
من جانبها قالت الخارجية الأميركية، إن "وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تتعقب المنشقين والصحفيين والشركات الدولية"، مؤكدة "سنواصل فضح سلوك طهران وفرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للاستقرار".
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