أمانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة 'تخسف' شمالي العاصمة

اعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن المباشرة بصيانة "تخسف" في انبوب رئيس شمالي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الاعظمية باشرت بصيانة التخسف الحاصل في خط السحب الخاص بمحطة امطار القاهرة بعمق يصل الى 6 امتار تحت الارض وبطول يتجاوز 240 متراً سيما وان الانبوب يعتبر من الاقطار العملاقة ضمن مدينة الاعظمية حيث يبلغ قطرة 800 ملم ضمن شارع ابي طالب شمال شرق العاصمة".

وأضاف البيان أن "الدائرة البلدية وضعت سقفاً زمنياً لا يتجاوز الايام المعدودة لانجاز العمل وادخال الخط الخدمة مرة اخرى والذي سيساهم بشكل اساسي بسرعة تصريف مياه الامطار سيما عن عدد من المحلات السكنية ضمن مدينة الاعظمية".